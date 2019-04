Isabell Horn: Jetzt plaudert sie über den Baby-Namen!

Es wird nicht ruhig um ! Am Wochenende berichtete die ihren Fans, dass sich ihre kleine Tochter auf ein Brüderchen freuen kann. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch damit nicht genug! In ihrem jüngsten -Video plaudert die Schauspielerin nun ganz unverblümt über den Baby-Namen ihres Sprosses...

Sila Sahin: Tränenreicher Abschied in die Babypause

Isabell Horn spricht über den Baby-Namen

Wie Isabell nun berichtet, hat sie noch keine Idee, wie ihr kleiner Sohn heißen soll. So wendet sie sich via "Youtube" an ihre Fans uns appelliert: "Also ihr Süßen, jetzt wisst ihr's: Wir kriegen einen Jungen. Wenn ihr tolle, alte, deutsche, kurze, knackige Jungsnamen kennt, wisst, schon mal aufgeschnappt habt: Bitte, bitte schreibt mir das!" Wenn Isabell und ihrem Freund ein Name gefällt, könnte es sein, dass sie ihr Baby so nennen. Schon bei der Namenswahl ihres ersten Kindes waren Isabell und ihr Partner unentschlossen...

Isabell war unentschlossen

"Es war echt nicht so leicht. Wir haben uns irgendwann für drei Namen entschieden. Wir hatten Greta, Frieda und Ella", berichtet Isabell weiter. Letztendlich entschieden sich Isabell und ihr Freund für den Namen Ella. Für welchen Namen sich die beiden für ihren Sohn entscheiden werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!