Isabell Horn: Offene Worte zu ihrem GZSZ-Comeback

Reddit this

Es ist mittlerweile vier Jahre her, dass GZSZ verlassen hat. Feiert sie jetzt ihr Comeback?

Isabell Horn: Angst ums Baby

Isabell Horn über ihr GZSZ-Comeback

Die Fans würden sich nichts sehnlicher wünschen, als die Serien- wieder vor der Kamera zu sehen. Schließlich gehörte ihre Rolle Pia Koch zu den beliebtesten Figuren der Sendung. Knapp sechs Jahre lang schlümpfte Isabell Horn in die Rolle. 2015 war dann Schluss. Und das wird zumindest in der nächsten Zeit auch so bleiben...

"Im Moment ist kein Comeback geplant. Jetzt kommt ja erst das Baby und dann gibt es eine intensive Elternzeit. Außerdem habe ich ein zweites Standbein aufgebaut und bin als Eltern-Influencerin tätig, habe mein eigenes Buch….", gesteht die Schauspielerin gegenüber InTouch Online. Aber: "Früher oder später werde ich aber vor der Kamera stehen. Und wer weiß, wenn es so sein soll, auch bei GZSZ!"

Ausgeschlossen ist ein Comeback also definitiv nicht!

Isabell Horn schwebt im Baby-Glück

Bevor sich Isabell Horn, die gerade erst das Buch "Schön, Anstrengend, Aufregend - Mein Wohlfühlbuch für frischgebackene Mamis" auf den Markt gebracht hat, wieder vor die Kamera atellt, steht erst mal ein ganz anderes Abenteuer an. Die 35-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger. Schon in diesem Jahr wird ihre Tichter Ella eine große Schwester. Und auch das Geschlecht haben Isabell Horn und ihr Freund Jens schon verraten: Es wird ein Junge!