Isabell Horn: Sie zeigt endlich ihren Baby-Bauch!

In einem Youtbube-Video verkündete Isabell Horn ihren Fans, dass sie im vierten Monat schwanger ist und Baby Nummer 2 erwartet. Nun die nächste Jubel- ! Isabell präsentiert nun erstmals stolz ihren Baby-Bauch!

Sila Sahin: Juhuuuu! Baby Nummer 2!

Isabell Horn zeigt ihren Baby-Bauch!

Via " " teilt nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der einen ersten Blick auf ihren Baby-Bauch gewährt. Dazu kommentiert die : "Daaaaaanke für die vielen Glückwünsche meine Lieben!! Wir sind ganz gerührt und freuen uns sehr!! Jetzt muss ich auch endlich nicht mehr meinen Bauch einziehen und darf Euch meine wachsende Babykugel präsentieren." Was für liebevolle Worte! Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit kaum verwunderlich...

Die Fans von Isabell sind hin und weg!

Wie die Kommentare unter Isabells Post zeigen, sind ihre Followers von dem süßen Post der schwangeren Beauty absolut ergriffen. So kommentieren sie: "Herzliche Glückwunsch! Ich wünsche dir eine problemlose Schwangerschaft" sowie "Herzlichen Glückwunsch, das sind tolle Nachrichten!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Isabell in der nächsten Zeit mit noch mehr Baby-Bauch Bildern überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!