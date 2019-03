Isabell Horn: Traurige Beziehungs-Beichte trotz Baby-Glück!

schwebt im Baby-Glück! Erst kürzlich verkündete die Beauty ihre Schwangerschaft und berichtete, dass sie und Freund Jens Ackermann ihr zweites Baby erwarten. Doch nun das Traurige...

Isabell Horn: Die Romantik ist weniger

Obwohl Isabell und ihr Freund Jens seit der Geburt ihres ersten Babys im absoluten Familien-Glück schweben, berichtet Isabell nun, dass sich in ihrer Partnerschaft zu Jens einiges verändert hat. So erklärt sie gegenüber "Bunte.de": "Es ist nicht mehr so romantisch wie am Anfang, aber wir sind ein gutes Team. Jeder hat seine Aufgaben und wir unterstützen uns gegenseitig." Oh je, romantische Zweisamkeit scheint bei Isabell und Jens also Mangelware zu sein. Glücklich ist die mit ihrem Freund aber immer noch. Auch von Hochzeit ist bei den beiden bereits die Rede...

Isabell und Jens: Hochzeit nach der Geburt

Wie Isabell weiter berichtet, könnte sie sich gut vorstellen, ihrem Jens das Jawort zu geben. Überstürzen möchte die Schauspielerin diesen Schritt jedoch nicht. So ist sie der Meinung: "Vielleicht, wenn Baby Nummer zwei aus dem Gröbsten raus ist?" Ob wir die Beauty dann wohl in einem weißen Hochzeitskleid vor den Traualtar treten sehen? Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt!