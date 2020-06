Isabell Horn: Zeigt sie hier ihr Brautkleid?

Seit einiger Zeit schwebt Schauspielerin Isabell Horn (32) auf Wolke Sieben und ist bis über beide Ohren verliebt in ihren Freund Jens.

Seit ihrem Umzug in die Hauptstadt im letzten Jahr wohnt die schöne Schauspielerin auch wieder mit ihrem Liebsten in einer Stadt - kommt jetzt etwa der nächste Schritt?

Mit ihrem letzten Post sorgte Isabell auf Instagram nämlich gleichermaßen für Begeisterung und für Erstaunen...

Auf ihrem Account postete sie ein Foto von sich in einem zauberhaften weißen, mit Spitze besetzten Kleid, das verdächtig an ein Brautkleid erinnert!

"Macht euch nen schönen Sonntag meine Lieben!", schrieb die ehemalige AWZ-Darstellerin fröhlich zu dem Bild und fügte noch die Hashtags #lifeisgood, #happygirl und #sunday hinzu.

Ihren Fans schien der Hochzeitslook von Isabell jedenfalls zu gefallen und so häuften sich die Komplimente nur so: "Wow", schreibt ein User begeister, "So hübsch" oder "Wunderschön", befinden andere.

Tritt Isabell Horn also wirklich bald vor den Traualtar?

Zu eventuellen Hochzeitsplänen äußerte sich die 32-Jährige zwar nicht, aber der Hinweis "Foto: @cheaperia", den Isabell unter ihren Post setzte, lässt darauf hindeuten, dass das Bild eher bei einem professionellen Shooting entstanden sein dürfte...