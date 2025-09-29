Isi Glück: So hoch ist ihre Malle-Gage!

Früher saß Isi Glück acht Stunden täglich im Büro – für ein Bruttogehalt von rund 3.500 Euro im Monat. Heute steht sie auf der Bühne und verdient mit nur einem Auftritt ein Vielfaches davon. „Und dann denke ich mir, was man da heute für einen Auftritt bekommt, das ist schon wirklich wahnsinnig viel Geld“, gesteht die Malle-Queen offen. Kein Wunder, dass sie manchmal selbst kaum glauben kann, wie krass sich ihr Leben verändert hat!