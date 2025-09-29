Isi Glück: So hoch ist ihre Malle-Gage!
Sie ist immer on Tour, sei es auf Schlagerdorfpartys oder am, Ballermann. Jetzt erfahren die Fans, was der Schlagerstern Isi Glück wirklich pro Bühnenauftritt verdient…
Isi Glück beim Raffaello Summer Day 2025 im K21 im Ständehaus in Düsseldorf!
© Imago/Future Image
Es ist wohl kein Geheimnis mehr, dass Isis Ziel es immer war, berühmt zu werden … „Hauptsache prominent“, sagte sie einst zu ihrer Mutter. Die gebürtige Elmshornerin wagte 2012 den ersten Schritt in das Publicity-Life, denn sie nahm bei der ���Miss Germany” teil. 2017 gelang ihr dann der Durchbruch am Ballermann, ab da war der Megapark ihr zweites Zuhause.
„Ich animiere sie, mit mir zu feiern”
Die 34-Jährige hat es sich zu ihrem Job gemacht, Leute zu entertainen. Schon früh hat die Elmshornerin ihr Hobby zum Beruf gemacht, gestartet als Cheerleaderin, dann als Fitnesskauffrau gearbeitet und schließlich Partyschlagersängerin geworden. „Ich animiere sie, mit mir zu feiern. Das ist das Entertainment, was mir immer Spaß gemacht hat”, so die Blondine.
„Ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Auftritten”
Isi Glück macht mit ihrer Schlagermusik nicht nur mega Stimmung, sondern verdient damit auch noch einen Haufen Geld. „Ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Auftritten. Das heißt, ich bin jede Woche unterwegs, sei es auf einem Schützenfest, auf einer Malle-Party oder auf Mallorca im Megapark”, erzählt die Künstlerin ganz stolz.
Ganz offen und ehrlich erzählt die 34-Jährige Schlagersängerin: „Ich glaube, 6900 Euro waren das damals pro Auftritt. Ich glaube, vor zwei Jahren. Das ist mittlerweile nach oben gegangen, aber eine genaue Zahl sage ich jetzt nicht.”
Doch „Ikke Hüftgold“ verrät noch mehr und nimmt bei dem Thema kein Blatt vor den Mund: „Isi Glück hat gagen-technisch riesige Sprünge gemacht die letzten Jahre.“ Laut Ikke wird von Beträgen im fünfstelligen Bereich gesprochen, etwas, wovon viele nur träumen …
Wie sieht Isi Glücks Alltag als Schlagersängerin aus?
„Ich trete meistens zwei bis drei Mal die Woche im Megapark auf. Jeden Freitag fliege ich nach Deutschland und mache am Wochenende auch noch fünf oder sechs Auftritte”, so die Schlager-Queen.
Früher saß Isi Glück acht Stunden täglich im Büro – für ein Bruttogehalt von rund 3.500 Euro im Monat. Heute steht sie auf der Bühne und verdient mit nur einem Auftritt ein Vielfaches davon. „Und dann denke ich mir, was man da heute für einen Auftritt bekommt, das ist schon wirklich wahnsinnig viel Geld“, gesteht die Malle-Queen offen. Kein Wunder, dass sie manchmal selbst kaum glauben kann, wie krass sich ihr Leben verändert hat!
Isi Glück hat sich ihr heutiges Leben ganz allein aufgebaut – ohne Hilfe von reichen Eltern oder Beziehungen in die Szene. „Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe. So Selfmade. Nicht durch Vitamin B, nicht durch reiche Eltern, die mir irgendwas finanziert haben. Sondern einfach ich, mit meiner Intuition, mit meinem Bauchgefühl und weil ich den richtigen Leuten vertraut habe“, resümiert die DSDS-Jurorin.