Ismail Sahin: Was wurde eigentlich aus GZSZ-Deniz?

Nach drei Jahren starb er dann jedoch den Serientod: Er stürzte bei der Hochzeit mit Sandra aus dem Fenster.

Seit dem Soap-Aus ist es ruhiger um den Schauspieler geworden, aber dennoch ist Ismail Sahin immer noch ziemlich erfolgreich in der Filmbranche unterwegs.

Nach GZSZ spielte er zunächst in diversen anderen TV-Produktionen mit. Inzwischen hat sich der Deutsch-Türke allerdings auch als Filmemacher einen Namen gemacht. Mit seinem Kurzfilm "Hakim", in dem es um ein HIV-infizierten Waisenkind geht, räumte er sogar in den USA und in Italien Preise ab.

Privat ist er mit der Schauspielerin Oona Devi Liebich verheiratet, mit der er ein gemeinsames Kind hat.

Klingt ganz so, als würde Ismail auch in einem Leben ohne GZSZ ziemlich gut klarkommen. Und auch rein optisch haben ihm die letzten zehn Jahre nicht geschadet...