Das Ende der Menschheit? Asteroid steuert auf die Erde zu!

In nur wenigen Tagen ist es soweit: Der Asteroid "2002 AJ129" nimmt Kurs auf die Erde. Geht am 4. Februar die Welt unter und droht das Ende der Menschheit?

Seit 14 Jahren wird der Himmelskörper bereits beobachtet. Am 4. Februar kommt der Asteroid der Erde gefährlich nahe. Die Entfernung liege bei 4,2 Millionen Kilometern Entfernt – das ist rund die zehnfache Distanz zwischen Erde und Mond.

Britische Medien spekulieren darüber, dass die Welt untergehen könnte. Stellt der Asteroid denn wirklich eine Gefahr für die Menschen dar? Jetzt hat sich die NASA dazu geäußert! "Wir beobachten diesen Asteroiden seit mehr als 14 Jahren und kennen seinen Orbit sehr genau", sagte Forscher Paul Chodas. "Unsere Berechnungen sagen aus, dass es überhaupt keine Chance gibt, dass "2002 AJ129" am 4. Februar oder irgendwann anders in den kommenden 100 Jahren mit der Erde kollidieren wird“, so der NASA-Sprecher weiter.

Der Asteroid soll einen Durchmesser von rund einem Kilometer haben und hat eine hohe Geschwindigkeit von rund 34 Kilometern pro Sekunde – das sind rund 122.400 Kilometer pro Stunde.