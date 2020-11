Italienische Film-Diva Daria Nicolodi: Sie verstarb mit 70 Jahren!

Im Laufe ihrer Karriere spielte die Schauspielerin in nahezu 40 Filmen mit. Darunter auch einige Kultklassiker wie "Deep Red" oder "Inferno". Am vergangenen Donnerstag die traurige Nachricht. Die Tochter von Daria berichtet, dass ihre Mutter im Kreis ihrer Liebsten verstarb. So heißt es via Instagram: "Ruhe in Frieden, geliebte Mutter. Jetzt kannst du mit deinem großartigen Wesen frei fliegen und musst nicht mehr leiden." Sie ergänzt: "Ich werde immer deine Asia sein, Daria." Und auch Freunde der Familie nehmen Abschied von der Schauspielerin.