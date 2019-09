J. Michael Mendel: "Simpsons"-Star stirbt mit 54 Jahren!

J. Michael Mendel machte sich in als Produzent in den letzten 25 Jahren einen großen Namen. Zehn Jahre lang arbeitete als Herstellungsleiter an der US-Serie " ". Insgesamt war er an 207 Folgen beteiligt. Von 2013 bis 2017 wirkte J. Michael Mendel an der Serie "Rick and Morty" mit. Drei Mal wurde er im Laufe seiner Karriere mit einem Emmy ausgezeichnet. Jetzt ist das Ausnahmetalent tot.

Was war die Todesursache von J. Michael Mendel?

Am Samstag starb der Produzent in seinem Haus in Studio City (Kalifornien) eines natürlichen Todes. Das bestätigte seine Frau Juel Bestrop gegenüber dem "Hollywood Reporter".

Sender Adult Swim, auf dem die Serie "Rick and Morty" lief, meldete sich bereits zu Wort. "Wir alle bei Adult Swim sind am Boden zerstört durch das verfrühte Ableben von Mike Mendel. Mike war das Herz der 'Rick and Morty'-Produktionsfamilie. Sein fantastisches Talent und sein Witz werden schmerzlich vermisst werden. Seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl in dieser schwierigen Zeit", heiß es in dem offiziellen Statement.

