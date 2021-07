Jackie Mason: Große Trauer um den "Simpsons"-Star

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Jackie Mason. Der Komiker und Synchronsprecher ist am Samstag im Alter von 93 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus gestorben. Die traurige Nachricht wird von seinem langjährigen Freund Raoul Felder in den US-Medien bestätigt. Offenbar wurde der TV-Star schon vor über zwei Wochen ins Krankenhaus gebracht. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben.