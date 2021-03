Jahmil French: Der Netflix-Star stirbt mit 29 Jahren

Jahmil French wird den meisten aus der kanadischen Teenie-Serie "Degrassi: The Next Generation" bekannt sein. Dort schlüpfte er für vier Staffeln in die Rolle des Dave Turners. Außerdem stand Jahmil mit Jenna Dewan für die Netflix-Serie "Soundtrack" vor der Kamera. Jetzt müssen die Fans jedoch überraschend Abschied nehmen...