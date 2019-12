Jahresrückblick 2019: Skandale, Pannen und emotionale Momente der Stars

Reddit this

Fremdfummel-Fauxpas bei , Wahnsinns-Jahr inklusive Selbsteinweisung für , Luke Mockridge, der sich im "Fernsehgarten" zum Affen machte: Bei den war 2019 wirklich einiges los!

Der Promi-Jahresrückblick 2019: Babys, Hochzeiten, Trennungen

Und natürlich gab es auch positive Nachrichten, denn jede Menge erblickten in den vergangenen zwölf Monaten das Licht der Welt - wie zum Beispiel Royal Baby Archie. Und auch eine Reihe von Hochzeiten sorgten in diesem Jahr für Freudentränen. Am aufsehenerregendsten war wohl das Jawort von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri. Doch auch viele andere Promi-Hochzeiten machten 2019 Schlagzeilen.

Doch neben den positiven Ereignissen gab es natürlich auch wieder einige . Besonders spektakulär war das Liebes-Aus von und nur kurz nach der Hochzeit. Während manche Paare schon nach wenigen Wochen Schluss machten, trennten sich andere nach Jahren…