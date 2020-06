Jake Gyllenhaal: Beim Vorsprechen als "schlechtester Schauspieler" beschimpft

Trotzdem war das Vorsprechen für "Herr der Ringe" für Jake Gyllenhaal ein wahrer Albtraum. In der Tonight Show with Jimmy Fallon berichtete er von einem Moment, in dem sein Charme absolut gar nicht funktioniert hat.

Der sonst so freundlich und entspannt wirkende "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson machte Gyllenhaal gnadenlos zur Schnecke: "Er wandte sich mir zu und sagte: 'Du bist der schlechteste Schauspieler, den ich jemals gesehen habe.' Er sagte: 'Hat die denn niemand gesagt, dass du einen Akzent brauchst?' Ich erwiderte: 'Nein.' Und er: 'Dann feuere deine Agenten.'"

Heute kann Gyllenhaal drüber lachen, denn einige Jahre später wurde er für seine "Brokeback Mountain"-Rolle für einen Oscar nominiert. Und auch in "Nightcrawler" oder "Southpaw" konnte Jake zeigen, dass eine ganze Menge in ihm steckt.