Jake Gyllenhaal: Neue Freundin?

Ein Foto zeigt den 31-Jährigen, wie er Händchen mit einer brünetten Dame hält, während sich beide lächelnd in die Augen sehen. Ein Insider des Online-Magazins "Opposing Views" verneint jedoch die Gerüchte und verrät: "Sie ist eine alte Freundin, da gibt es nichts Romantisches zwischen den Beiden." Gyllenhaal könnte jedoch etwas Romantik gebrauchen, nachdem er Gerüchten zufolge der große Unbekannte aus Taylor Swifts Song "Red" aus dem gleichnamigen Hitalbum sein soll. Gyllenhaal und Swift waren kurzzeitig von Oktober 2010 bis Januar 2011 zusammen und die Beziehung soll einem Insider nach sehr an Swifts Substanz gezerrt haben: "Sie wird von der Beziehung verfolgt, es hat sie völlig durcheinander gebracht." Gyllenhaal war seinerseits zuletzt im Sommer mit der Schauspielerin Minka Kelly zusammen, allerdings hielt die Beziehung nicht lange. Um wen es sich bei der Unbekannten an Gyllenhaals Seite handelt, ist bislang noch nicht bekannt. © WENN