Jake Gyllenhaal und Minka Kelly: Kurze Romanze

Als die Beziehung jedoch im April zu Ende ging, entschied sich Kelly schließlich, Gyllenhaals Bitte nach einem Date nachzukommen, wie ein Freund der beiden nun dem amerikanischen Magazin "US Weekly" verriet. "Minka fand Jake nicht so toll, als er es das erste Mal bei ihr versucht hat. Aber sie hat sich dazu entschieden, ihm noch eine Chance zu geben." Doch auch im zweiten Anlauf soll Gyllenhaal kein Glück gehabt haben. "Es war nie etwas wirklich ernstes und ist inzwischen auch schon wieder vorbei", weiß der Freund zu berichten. Der Frauenschwarm ist indes kein Freund von Traurigkeit, denn er bändelte in der Vergangenheit unter anderem bereits mit Taylor Swift und Jenny Lewis an. Außerdem versuchte er sein Glück bei Olivia Wilde, Kirsten Dunst, Reese Witherspoon und Rachel Bilson. © WENN