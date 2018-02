James Bond-Legende Lewis Gilbert ist gestorben

Der James Bond-Regisseur Lewis Gilbert ist tot. Der Brite starb im Alter von 97 Jahren. Die traurige Nachricht bestätigten jetzt die beiden Bond-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli.

Trauer um Lewis Gilbert

"Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres lieben Freundes Lewis Gilbert erfahren", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Die Trauer um den verstorbenen Regisseur ist bei Familien, Freunden und Kollegen groß. Denn Lewis Gilbert galt als echter Gentleman, der außerdem die britische Filmindustrie enorm breichert hat!

Lewis Gilbert führte in der James Bond-Filmen Regie

In insgesamt drei Bond-Filmen führte Lewis Gilbert Regie, in "Man lebt nur zweimal", "Der Spion, der mich liebte" und "Moonraker - Streng geheim". Aber auch mit dem Film "Alfie", in dem Michael Caine die Hauptrolle spielte, konnte er einen riesigen Erfolg erzielen.