James Bond-Star Albert Finney ist gestorben

Reddit this

Albert Finney gehörte zu den ganz großen, nun trauert die Welt um den bekannten Schauspieler. Er starb jetzt im Alter von 82 Jahren.

Albert Finney wurde 82 Jahre alt

"Albert Finney, 82 Jahre alt, ist friedlich nach kurzer Krankheit verstorben. Seine Liebsten waren an seiner Seite", bestätigt ein Sprecher der Familie gegenüber der britischen Zeitung "Mirror". Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. "Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser traurigen Zeit", heißt es weiter.

Rosamunde Pilcher ist tot!

James Bond, Erin Brockovich und Annie

Seine Karriere begann Albert Finney bereits in den 50er Jahren. Damals trat er in dem Streifen "A Midsummer Night's Dream" auf. Viele weitere Produktionen folgten. So stand der Brite auch für Filme wie "Annie", A simple Man", " 007 - Skyfall" oder "Erin Brockovich" vor der Kamera.

Außerdem wurde der Filmstar für fünf nominiert und gewann für die Mini-Serie "Churchill – The Gathering Storm" einen Grammy.