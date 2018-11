James Bond-Star Ricky Jay ist tot!

-Star Ricky Jay ist tot! Wie jetzt verkündet wurde, verstarb der Schauspieler am vergangenen Samstag im Alter von 70 Jahren in Los Angeles. So heißt es durch sein Management gegenüber " Reporter": "Er war einzigartig. So einen werden wir nie mehr sehen."

Eva Probst: GZSZ-Star ist tot

Ricky Jay spielte mit Mark Wahlberg und Burt Reynolds

Seine Bekanntheit erlangte Ricky Jay durch Werke wie "Boogie Nights" mit Mark Wahlberg sowie "James Bond 007: Der Morgen stirbt nie". Ebenfalls war er als begnadeter Zauberer tätig.

Stars trauern um Ricky Jay

Via "Twitter" verkünden wie US-Drehbuchautor Brian Koppelman ihre Anteilnahme. So postet er: "Ricky Jay war einer meiner Helden. Und als ich ihn traf, ihn kennenlernte, zweimal mit ihm arbeitete, machte ihn seine Freundlichkeit, Professionalität, sein Sinn für Humor und seine Brillanz noch mehr zum Helden. Er war einer der größten Entertainer unserer Zeit. Und ein wahres Genie. #RipRickyJay."