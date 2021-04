James Hampton: Der Schauspieler ist tot

James, der sich auch als Drehbuchautor und Regisseur einen Namen machte, ist tot. Wie die amerikanische Seite "The Hollywood Reporter" berichtet, starb er im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Parkinsonerkrankung in seiner Heimat Fort Worth (Texas). James wurde 84 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Mary Deese und seine beiden Kinder Andrea und Jim Hampton. Ob und wann eine Traufeier stattfindet, ist derzeit nicht bekannt.