James Lipton: Krebs-Schock! Der US-Schauspieler ist tot

James Lipton ist tot. Der Moderator, Autor und Schauspieler ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben.

Kampf gegen Blasenkrebs

Wie TMZ berichtet, hat seine Frau Kedakai Turner bestätigt, dass ihr Liebster den Kampf gegen den Blasenkrebs verloren hat. Die beiden waren seit 1970 verheiratet. „Es gibt so viele James-Lipton-Geschichten, aber ich bin sicher, dass er wollte, dass man ihn als jemanden in Erinnerung behält, der geliebt hat, was er tat und dass er alle Menschen, mit denen er gearbeitet hat, sehr respektiert hat", erklärt das ehemalige Model.

Der US-Amerikaner war vor allen Dingen durch seine Moderation von „Inside the Actors Studio“ bekannt. Er moderierte die -Show von 1994 bis 2018 und interviewte darin viele aus dem Filmbusiness, darunter auch -Größen wie , und Halle Berry.

