Jamie Lynn Spears: Das Baby ist da!

Jamie Lynn Spears (27) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Die Schwester von Pop-Star Britney Spears (36) soll am 11. April in Covington, im US-Bundesstaat Louisiana, ihr zweites Kind zur Welt gebracht haben. Wie das "People"-Magazin berichtet, ist es ein Mädchen.

Der Name der zweiten Tochter der 27-Jährigen: Ivey Joan Watson. Der zweite Name der Kleinen ist der Name von Jamie Lynns verstorbener Tante.

Britney Spears - so sehr hat sie sich in zehn Jahren verändert

Jamie Lynn Spears zeigt ihre Tochter

Jamie Lynn postete auf Instagram ein Foto ihrer glücklichen kleinen Familie. Zusammen mit Ehemann Jamie Watson (46) und ihrer ersten Tochter Maddie Briann (9) strahlt sie die kleine Ivey Joan an.

Mit dem Vater des Babys ist die Sängerin bereits seit vier Jahren verheiratet.

Das könnte euch auch interessieren