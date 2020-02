Reddit this

Jan Fedder (†64): Briefkasten am Grab! Post für den „Großstadtrevier“-Star

Jan Fedder hat nun einen eigenen Briefkasten. Wer noch ein letztes Mal Abschied von ihm nehmen möchte, kann dem "Großstadtrevier"-Star einen Brief senden...

Eigentlich sollte auf dem Friedhof seine letzte Ruhe finden. Doch viele Besucher trampelten auf den Blumen herum und hinterließen Bierdosen. Deshalb sah seine Witwe Marion Fedder sich dazu gezwungen, sein Grab mit einem Tor abriegeln zu lassen.

Jan Fedder: Traurige Botschaft! Jetzt meldet sich Witwe Marion zu Wort

Post für Jan Fedder

Trotzdem möchte die 59-Jährige den Fans und Freunden des „Großstadtrevier“-Stars die Möglichkeit geben, sich noch einmal richtig von ihm zu verabschieden. Deshalb steht nun ein Briefkasten vor dem Tor. „Post für Jan Fedder“ steht darauf geschrieben.

„Jan möchte in Ruhe schlafen. Ich habe viele Menschen beobachtet, die meinem Mann gerne noch etwas gesagt hätten. Wer noch etwas Persönliches sagen möchte oder noch etwas auf dem Herzen hat, kann ab sofort Post in den neu aufgestellten Briefkasten einwerfen“, erklärt Marion. Einmal in der Woche wird der Kasten geleert und die Briefe werden gelesen. Ob es eine Antwort darauf geben wird, weiß sie allerdings noch nicht…

Von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: