Jan Fedder: Klinik-Drama um den "Großstadtrevier"-Star

Seine Fans und Freunde sind in großer Sorge um den Schauspieler.

"Jan sah schlecht aus in letzter Zeit. Er konnte kaum noch Treppen steigen. Aktuell befindet er sich in einem Reha-Zentrum in der Nähe von Hamburg, wo ihn seine Frau regelmäßig besucht", verrät ein Bekannter gegenüber Freizeitwoche. Bisher ist nicht klar, wann es Fedder wieder besser gehen wird. Wird er irgendwann wieder ans TV-Set zurückkehren können?