Jan Fedder: Traurige Botschaft! Jetzt meldet sich Witwe Marion zu Wort

Das Grab von Jan Fedder musste in den letzten Tagen schon so einiges mitmachen. Das möchte die Witwe des Schauspielers nun unterbinden.

Der Tod von war ein großer Verlust für seine Fans, Freunde und Familie. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der Ansturm auf das Grab des 64-Jährigen nach seiner Beisetzung sehr groß war. Doch manche Besucher benahmen sich daneben, trampelten Blumen nieder und hinterließen Bierdosen.

Jans Grab wurde gesperrt

Der Friedhof sah sich dazu gezwungen, das Grab des „Großstadtrevier“- mit einer Eisenkette abzusperren. Nun richtet auch seine Witwe Marion das Wort an die Fans. „Ich habe eine ganz große Bitte an die Besucher von Jans neuem Zuhause", beginnt Marion das Interview mit . „Es ist ein wahnsinniger Ansturm, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Es ist toll, wir finden es schön, dass so viele Menschen Jan verehren und ihn besuchen wollen und da hinkommen. Aber ich muss leider um Verständnis bitten, denn das Grab ist neu und es ist so neu, dass man da noch nicht drauftreten darf.“

Sie fügt hinzu: „Jan hätte es auch nicht gewollt, dass man auf ihm rumtrampelt. Und man muss ihm mal seine Ruhe gönnen. Es ist nicht schön, wenn man weiß, dass alles plattgetreten wird. Also habt bitte Verständnis.“

