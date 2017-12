Jan Fedder: Überraschende Neuigkeiten aus der Reha

Wie geht es Jan Fedder wirklich? Diese Frage stellen sich seit Monaten viele besorgte Fans. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten: Jan Fedder schöpft Kraft in der Reha. "Er kümmert sich sehr um seine Gesundheit. Er will ja wieder laufen können...!“, verkündete Markus Trebitsch (66), ein Freund von Jan Fedder (62). Wie sehr, wird jetzt deutlich. Der Schauspieler gönnt sich eine Drehpause. „Er hat um eine Auszeit gebeten“, so der ARD-Pressesprecher. „Jan befindet sich zur Kur, um Reha-Maßnahmen durchzuführen.“

Jan Fedder: So schlecht steht es wirklich um seine Gesundheit!

Seit 2012 plagen Jan Fedder viele Krankheiten

Maßnahmen, die notwendig sind. „Gesundheitlich erlebe ich ein Auf und Ab“, so der „Großstadtrevier“-Star vor Kurzem.

2012 erkrankte Jan Fedder an Mundhöhlen-Krebs. 2014 eritt er eine gefährliche Entzündung am Bein, Blutvergiftung, Notoperation!

„Ich hätte das Bein verlieren können“, erklärte er. Die Probleme beim Laufen sind Spätfolgen der Krankheit. Nach der Reha möchte er wieder richtig fit sein. Das ist sein großer Traum.