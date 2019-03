Jan Hartmann: Verletzt! Bedeutet das sein "Let's Dance"-Aus?

Seit Freitag ist es offiziell: Soap-Liebling wird mit Renata Lusin übers Tanzparkett fegen. Vergangenes Jahr musste sie die Show vorzeitig verlassen, weil sich ihr Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht den Fuß gebrochen hatte. "Es tut mir so unendlich leid. Er hätte alle Chancen gehabt, das Ding nach Hause zu holen", sagte sie damals traurig. Ereilt sie jetzt etwa das gleiche Schicksal?

Jan Hartmann ist verletzt

Denn schon in der ersten Trainingswoche hat auch ihr aktueller Partner Jan, mit Schmerzen zu kämpfen. Der 38-Jährige hat sich seinen Zeh verletzt. "Meine Renata ist echt die beste Tanztrainerin, die man sich wünschen kann. Es macht so viel Spaß mit ihr. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil mein Zeh kaputt ist. Es ist nicht deine Schuld, das liegt an den Schuhen", erzählte er in seiner -Story.

Jan Hartmann: Der Soap-Star zeigt sein Baby

Team Janata kämpft weiter

Bedeutet das etwa das Aus für die beiden? Nein. Jan und Renata trainieren trotz Schmerzen fleißig weiter. Erst kürzlich postete ein gemeinsames Selfie und schrieb dazu: "Team Janata ist bereit zu performen!" Wenn das mal keine Kampfansage ist! Übrigens wollen die beiden mit einem Wiener Walzer zu "Breathe Easy" von Blue Jury und Zuschauer von sich überzeugen. Ob ihnen das gelingt? Mehr dazu am Freitag um 20:15 Uhr bei ...