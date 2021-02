Jan Hofer: Bestohlen und Betrogen - Jetzt bricht er sein Schweigen

Was ist passiert? "Also bei mir war es so, dass ich die Aufforderung bekommen habe, mich online bei meiner Bank mit meinem Konto zu verifizieren. Das ist ja ein normaler Vorgang, den man, glaube ich, inzwischen alle drei Monate beim Online-Banking machen muss. Das habe ich getan und habe auch meine TAN-Nummer (Transaktionsnummer, Anm. der Red.) eingegeben, die mir übermittelt wurde." Doch diese Nummer war offensichtlich von Daten-Dieben gehackt worden. Sie machten sich an Hofers Erspartem zu schaffen, buchten eine vierstellige Summe ab.