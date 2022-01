Jan Hofer: Bitteres Ehedrama! Hält seine Liebe das aus?

Bei der Talkshow "Riverboat" geriet Jan Hofer nun in Plauderlaune und offenbarte, dass er die Arbeitswelt noch in vollen Zügen genießt. So erklärt er: "Ruhestand ist überhaupt gar kein Thema. Habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht und denke in den nächsten Jahren auch nicht darüber nach. Wie ja jeder weiß, habe ich mich noch mal bei 'RTL' verpflichtet, was mir großen Spaß macht." Doch was sagt seine Frau zu dieser Entscheidung? Schließlich hatte auch sie des Öfteren in der Öffentlichkeit thematisiert, dass sie mehr Zeit mit ihrem Jan verbringen möchte...