Jan Hofer: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt

Wie Jan Hofer nun verrät, war es in der Vergangenheit keine Seltenheit, dass er Morddrohungen erhielt. Gegenüber "Prominent" erklärt er: "Ich habe das nicht so persönlich genommen, aber ein paar schlaflose Nächte hat man dann durchaus." Wie furchtbar. Doch zum Glück ließ sich Jan davon nicht unterkriegen und bleibt auch nach seinem "Tagesschau"-Aus den TV-Kameras treu. So beweist er aktuell bei "Let's Dance", dass er ebenfalls das Tanzen absolut im Blut hat. Auch wenn er dafür anfangs jede Menge Kritik wegstecken musste...