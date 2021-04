Jan Hofer: Große Sorge! Ist sein "Let's Dance"-Aus damit besiegelt?

Klar, dass Jan im Training ziemlich zu kämpfen hatte. "Ich bin an den Punk gekommen, dass mein Mitleid so groß ist, dass ich frustriert werde und wir beide nicht mehr weiter wissen", berichtete seine besorgte Tanzpartnerin Christina auf Instagram. "Der Tanz ist einfach verdammt schnell. Das ist das Problem. Das lässt sich nun mal nicht langsamer reden. Und Jan ist vielleicht nicht ganz so schnell wie die Musik."