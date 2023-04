Jan Hofer & Phong Lan 5 Jahre nach der Hochzeit: Sie leben getrennt

Wie das Paar die getrennten Leben meistert, verrät uns der Ex-"Tagesschau"-Sprecher, als "Das neue Blatt" ihn beim "Baltic Lights"-Charity-Event zugunsten der Welthungerhilfe (weitere Infos unter: welthungerhilfe.de) trifft!

Wichtig ist dem Paar, trotz der Distanz am Leben des anderen teilzunehmen – wenn auch nur per Handy: "Wir haben jeden Morgen um Viertel vor acht ein Video-Online-Treffen. Eine Viertelstunde frühstücken wir, trinken Kaffee. Da erzählt Henry zum Beispiel, was in der Schule läuft", verrät Jan Hofer.

"Klar vermissen wir uns. Aber wir kennen es ja nicht anders", so Hofer weiter. Und die Vorfreude ist jedes Mal riesig, bis sich auf Mallorca alle wieder in den Armen liegen.

