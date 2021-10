Jan Josef Liefers: Jüngere Frau und ein Baby! Diese Bilder verraten sein dunkelstes Geheimnis!

Eine Strategie, die sich gegenüber seiner Ehefrau Anna Loos vermutlich nicht durchhalten lässt, sollte sie eine Erklärung für die vielsagenden Fotos aus Köln fordern. Was sie vermutlich tun dürfte, schließlich machte die Sängerin und Schauspielerin ihrem Mann noch zu dessen Geburtstag Anfang August auf Instagram eine geradezu überschwängliche Liebeserklärung: "Seit 21 Jahren ziehen wir nun schon gemeinsam durch unser Leben. An deiner Seite zu wandern ist immer spannend, ist voller Humor, fühlt sich warm an und sicher, ist immer wieder überraschend und aufregend. Das Leben mit dir ist einfach nur wunderbar."

Bei den Dreharbeiten zum Film "Halt mich fest!" (1999) lernten die beiden sich kennen und lieben, haben heute zwei gemeinsame Töchter, Lilly (18) und Lola (13). Liefers hat noch zwei ältere Kinder aus früheren Beziehungen. Leonard (24) stammt aus seiner Verbindung mit Schauspiel-Kollegin Ann-Kathrin Kramer (55), Paulina aus der Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakowa (55).

Loos und Liefers galten stets als Vorzeige-Paar, glücklich, selbstbewusst und einander tief verbunden. Aber kann selbst die unerschütterlichste Ehe solche Fotos wie die von Jans romantischem Köln-Ausflug verkraften, ohne in Schieflage zu geraten? Schwer vorstellbar, dass Anna ihre Beziehung weiterhin als so "warm" und "sicher" empfindet, wenn sie offensichtlich nicht die Einzige ist, die sich an Jans Seite "einfach nur wunderbar" fühlt...