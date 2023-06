Jan Josef Liefers & Anna Loos: Verdammt süße Neuigkeiten nach 19 gemeinsamen Jahren

Ihr Geheimnis nach all den Jahren Seite an Seite: "Wir nehmen uns ab und zu Auszeiten von unseren Verantwortungen und gönnen uns romantische Essen, gemeinsame Zeit mit Freunden, verlängerte Wochenenden, um eine Stadt zu entdecken, zweisame Stunden an der Ostsee oder manchmal auch einfach nur einen Kinobesuch oder ein gutes Gespräch", verriet die Künstlerin vor einiger Zeit in einem Interview. So urlaubte das Schauspielerpaar an Ostern zum Beispiel auf Mallorca und ging seiner gemeinsamen Leidenschaft nach, dem Fahrradfahren. "Ich liebe Urlaub mit meiner Familie”, schwärmte die Musikerin danach.

Und auch beruflich sind sie einfach ein absolut perfektes Team! "Es war wirklich unglaublich schön, dass Jani, alias Jay Jay Liefers, die Regie für mein Video zu 'Mauern' übernommen hat", erklärte Anna.

Ja, man merkt, dass die beiden auf einer Wellenlänge sind, die gleichen Interessen und Leidenschaften teilen. Er unterstützt ihre Karriere, sie seine. Beide stehen gerne auf der Bühne, sie mittlerweile als Solo-Sängerin, er als Frontmann der Band Radio Dora. "Danke für deine Unterstützung", bedankte sie sich bei ihrem Mann und nennt ihn liebevoll "my love" – "meine Liebe!"

Am liebsten haben es die Fans jedoch, wenn die beiden gemeinsam an Projekten arbeiten. So standen sie zum Beispiel für den Film "Düstersee" gemeinsam vor der Kamera. Die Produktion war mit mehr als 7,3 Millionen Zuschauern ein voller Erfolg! Und auch für Ende dieses und kommenden Jahres hat das Paar schon Pläne: Zusammen gehen sie auf Tour und präsentieren „Erlesene Literatur” aus Nick Hornbys Roman "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" (Tickets über www.eventim.de).

Über ihre Liebe erzählten die beiden folgendes. "Ich habe Jan Josef angesehen, ihm zugehört und mich über beide Ohren in ihn verliebt", so Anna. Und J J? "Ich mochte Annas Energie, ihre positive Art, ihre Körperlichkeit, und dass sie gern feierte, das volle Programm." Umso schöner, dass dieser Zauber bis heute anhält. Ihr Glück krönen die zwei gemeinsamen und erwachsenen Töchter, Lilly (25) und Lola (20).

Die Ältere ist, wie ihre Eltern, gerade auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Karriere als Musikerin zu machen. Anna und Jan Josef unterstützen sie dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Glück wird im Hause Liefers/Loos nicht an Erfolg gemessen – sondern an einer großen Menge Liebe!