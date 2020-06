Jan Kralitschka & Mona Stöckli: Funkt es beim Promi Dinner?

Die heutige Runde besteht aus "The Voice"-Kandidatin Kim Sanders, Moderatorin Katharina Kuhlamm sowie Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli und tatatata Jan Kralitschka, dem Bachelor höchstpersönlich. Keine Frage, dass die Macher der VOX-Sendung diese Kombination nicht zufällig zusammengewürfelt haben. Zum einen füllt wohl niemand besser die Rolle als Hahn im Korb aus wie der RTL-Chameur, zum anderen sorgen Jan und Mona als Tischnachbarn für mächtig Spannung. Schließlich verlor die sympathische Schweizerin im letzten Jahr im Fernsehen ihr Herz an den schönen Jan und musste sich dann im großen Bachelor-Finale doch gegen Konkurrentin Alissa geschlagen geben. Nun treffen sie wieder aufeinander und die Frage ist: was wird passieren? Ob es etwa wieder funkt bei einem romantischen Dinner (zu Viert)? Auch Koch-Konkurrentin Kim gibt zu, dass sie in puncto Liebe bei diesen beiden ein Auge offen halten wird - und auch gern die Kupplerin spielt.

Von heißem Knistern kann zumindest beim Koch-Debüt im Hause Kralitschka keine Rede sein - aber auch nicht von Antipathie! Auch nach einem Jahr scheint die beiden noch ein Band der Freundschaft und eine große Portion Sympathie füreinander zu verbinden.

Hach, wie schön wäre ein Liebescomeback - und das auch noch im TV!