Jan Kralitschka: So hat ihn RTL entdeckt

"Wegen Kindern, Job und der Arbeit an meinem Forsthaus gehe ich vielleicht zwei Mal im Jahr aus und ausgerechnet bei einem Disco-Besuch in Düsseldorf ist es passiert", das hat der Bachelor in einem Interview verraten.

Eine Bewerbung von Jan bei RTL hat es also nie gegeben. Aber eine Frau hat er eh gerade gesucht und so ergriff Jan Kralitschka die Chance.

"Erst fand ich es nur lustig, dann habe ich ernsthaft überlegt. Lässt sich das mit meinen Kids, mit meinen Jobs vereinbaren?"

Bachelor Jan war aber nicht der Einzige, der für das Kuppelshow-Format in Frage kam. RTL schrieb im Business-Portal "Xing" ebenfalls einige potenzielle Kandidaten an.

Die Wahl fiel aber, wie wir wissen, auf Jan. Seine Mutter ist da ganz froh drüber, vielleicht bald eine neue Schwiegertochter zu haben. "Jan wird schon die Richtige aussuchen."

Seltsam findet sie es aber schon, dass ihr attraktiver Sohn einen so anderen Weg der Partnersuche einschlägt. Doch sie ist solche Aktionen von Jan gewöhnt.

"Jan könnte auch woanders Frauen kennenlernen. Aber er probiert eben gerne Neues aus", so Helga Kralitschka weiter.

"Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.