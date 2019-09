Jan Leyk: Krankenhaus-Schock!

Reddit this

Ganze drei Wochen lang ging es auf dem -Account von ruhig zu. Der 34-Jährige zog sich komplett zurück und sorgte damit für Aufsehen bei seinen Fans. Nun ist er allerdings wieder da und verrät, dass er im Krankenhaus war.

Jan Leyk: Völlig ausgebrannt!

Jan Leyk: Zusammenbruch!

„Vor zwei Wochen bin ich mit dem Notarzt in die Klinik gebracht worden“, erklärt Jan in einem Video. Dort hätten die Ärzte von einer Hypersensibilität, Depressionen, Burnout, Angststörungen und Panikattacken gesprochen. Den Zusammenbruch erklärt der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Star sich damit, dass er vergessen hat, in den letzten acht Jahren auch mal auf die Bremse zu treten.

Schon im Februar sprach der tätowierte Frauenschwarm über seine psychischen Probleme. Damals erklärte er, dass er sich an manchen Tagen einfach nicht sonderlich gut fühle. Heute erklärt er: „Ich kämpfe jeden Tag. Mal gelingt es mir ganz gut, mal so überhaupt nicht. Ich versuche, beide Seiten zu akzeptieren und trotzdem nach vorne zu schauen.“

