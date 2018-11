Jan Sokolowsky: Dieser Promi lässt sein Herz höher schlagen

Am Samstag kommt endlich der erste (und einzige) Promi-Adam auf die Liebesyacht: Jan Sokolowsky. Doch welche Dame hat Chancen bei dem tätowierten -Star?

Jan wünscht sich eine südländische Freundin

"Optisch stehe ich auf den südländischen Typen. Aber, wenn der Charakter nicht stimmt, dann klappt's auch nicht", verriet Jan im Interview mit . "Ich hoffe auf eine natürliche Eva, keine Eva 2.0 mit Plastik und Silikon. Sie muss nicht sportlich sein, aber sie sollte auf sich achten. Sie sollte sich selber lieben und mit sich selbst zufrieden sein. Dann kann eine Beziehung funktionieren." Was für den TV-Star gar nicht geht? "Die Eva, die einen Penis-Vergleich macht ist für mich raus. Eine Kettenraucherin wäre auch ein No-Go!"

Shirin David passt genau in Jans Beuteschema

Im Interview verriet Jan auch, welche Promi-Dame sein Herz höher schlagen lässt: . "Auf den ersten Blick ist sie total mein Typ. Klein, süß, südländisch und kurvig." Model ist ihm dagegen "zu Deutsch und zu langweilig." Auch Liz Hurley kommt bei Jan nicht gut an. "Die ist nicht meins. Ich will kein Toy-Boy sein! Ich will ja auch Kinder kriegen und mit 50 ist das nicht mehr so leicht", stellt er klar.

Trauriges Liebes-Drama mit Ex Elena

Bisher hatte Jan in der Liebe nicht so viel Glück. Vergangenes Jahr lernte er seine Ex Elena kennen - und lieben. Die beiden hatten sogar Sex vor laufender Kamera. Doch wenige Tage nach dem Finale war auch schon wieder Schluss. "Hey Leute, ich kann es nicht länger für mich behalten und möchte euch nicht weiter im ungewissen lassen. Elena und ich haben uns gestern Abend getrennt. Die Trennung kam von meiner Seite aus und es tut mir sehr leid Elena wieder verletzt zu haben", teilte er seinen Fans damals auf mit.

Wer weiß, vielleicht findet Jan ja hüllenlos auf der Liebesyacht endlich seine Traumfrau. Shirin David ist zwar nicht dabei - aber wie wäre es mit Ex-" "-Kandidatin Emilja Mihailova oder Gina-Lisa Lohfink?