Jan Ullrich: Das ist der traurige Grund für seinen Absturz

In letzter Zeit überschlagen sich die Schlagzeilen über Ex-Radprofi Jan Ullrich. Erst randalierte er in Til Schweigers Villa auf Mallorca, dann wurde er angeblich gegenüber einer Escort-Dame handgreiflich. Um seine Drogensucht endlich in den Griff zu bekommen, macht er gerade eine Therapie in der Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau. Jetzt meldet er sich persönlich nach seinen Ausrastern zu Wort...

Er gibt seiner Frau Sara Steiner die Mitschuld an dem ganzen Drama. Als sie ihn vor einem Jahr verließ, brach für Jan eine Welt zusammen. "Mein Lieblingsmensch ist aus meinem Herz gesprungen. Das hat so wehgetan", erzählt der Sportler im Interview mit . In der Situation flüchtete er sich in den Alkohol: "Ich muss sagen, dass ich etwas Gas in letzter Zeit gegeben, weil ich diesen Druck und diesen Schmerz runtergespült habe."

"Ich habe kein jahrelanges Alkohol- und Drogenproblem"

Momentan darf Jan seine Kinder nicht mehr sehen. Um das zu ändern, checkte er in die Klinik ein. "Ich wollte erst gar nicht gehen. Man sieht das Problem nicht und denkt, dass man alleine gegen die Welt kämpfen kann. Aber es war die richtige Entscheidung." Doch von einer Sucht will Jan trotzdem nichts wissen. "Ich habe kein jahreslanges Alkohol- und Drogenproblem. Das war jetzt eine Ausnahme. In der härtesten Phase meines Lebens habe ich halt ein bisschen zu viel Whiskey getrunken." Substanzen wie Amphetamine musste er aufgrund seiner ADHS-Erkrankung nehmen. Komplett will er seinen Lebensstil aber nicht ändern. "Ich trinke nur das Gläschen Whiskey und das auch nicht alle Tage. Das sollte mir mal gestattet sein."

Jan ist zuversichtlich, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommt. "Ich bin motiviert, weiter an mir zu arbeiten. Ich spüre eine Kraft in mir, die dadurch gekommen ist, dass ich aufgewacht bin."