Jan Ullrich: Festnahme! Dramatische Entwicklung um den Radprofi

Die negativen Schlagzeilen um Jan Ullrich reißen einfach nicht ab! Nachdem die Situation zwischen ihm und auf Mallorca eskaliert ist, wurde der ehemalige Radprofi jetzt in Frankfurt festgenommen.

Jan Ullrich soll sich mit einer Prostituierten in einem Hotel getroffen haben. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung ist die Party dann jedoch komplett eskaliert! Demnach soll er die Frau misshandelt haben.

Jan Ullrich wurde festgenommen

Von Polizisten wurden Jan Ullrich kurz nach der Tat überwältigt und festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Derzeit soll Jan Ullrich in einer Zelle auf einem Polizeipräsidium in Frankfurt sitzen. In den nächsten Stunden soll er dort vernommen werden.

Eigentlich wollte Jan Ullrich in Frankfurt eine Therpaie gegen seine Drogensucht machen. "Ich habe ein gutes Bauchgefühl, fühle mich wohl. Das wird mein Neustart", sagte er in der "Bild" noch kurz vor dem Abflug.