Jana Azizi: So geht es der Moderatorin nach der Trennung wirklich
Nach anderthalb Jahren Ehe trennte sich Jana Azizi von Johann Ackermann. Im Interview spricht die Moderatorin offen über die Herausforderungen der Auswanderung, das Liebes-Aus – und warum sie sich heute pudelwohl fühlt.
Jana Azizi lief glücklich und ungebunden über die Wiesn.
2024 wagte Jana Azizi (36) einen großen Schritt: Sie zog nach Mallorca und startete dort ein neues Kapitel. Der Traum vom Leben am Meer, den sie schon lange hegte, wurde Realität. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Johann Ackermann (41) begann sie den Neuanfang auf der Insel.
„Ich bin superdankbar für alles, was ich erleben durfte, aber es war auch der richtige Moment, dann zu gehen“, erklärt die Moderatorin.
Die Entscheidung, Deutschland und ihren RTL-Job hinter sich zu lassen, war nicht ohne Herausforderungen. „So eine Auswanderung stellt dich als Paar noch mal vor andere Aufgaben. Wir haben vieles gut gemeistert, aber einige Dinge liefen anders als erwartet“, sagt Jana. Für sie war es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu erkennen, wann eine Beziehung zu Ende ist.
Warum die Ehe scheiterte
Nach anderthalb Jahren folgte die Trennung. Jana spricht offen über die Gründe: Die Veränderungen durch den Neuanfang, unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an das Leben auf Mallorca führten schließlich dazu, dass sie und Johann getrennte Wege gingen. „Man stellt sich vieles anders vor und wünscht sich vieles anders. Aber es ist auch eine Qualität zu erkennen, wenn Dinge vorbei sind“, erklärt die 36-Jährige.
Während Johann Ackermann bereits eine neue Partnerin an seiner Seite hat, genießt Jana ihr Single-Leben. „Man muss nicht immer einen Partner haben. Das ist auch eine bewusste Entscheidung“, sagt sie. Statt sich auf Liebesfragen zu konzentrieren, legt sie ihren Fokus auf ihr eigenes Glück und ihr Leben auf der Insel.
Glücklich und selbstbestimmt
Heute fühlt sich Jana Azizi angekommen. Arbeit, Selbstständigkeit und das Leben in ihrer Wahlheimat Mallorca geben ihr die Energie, die sie braucht. „Für mich zählt, glücklich zu sein“, betont sie. Trotz der Trennung blickt die Moderatorin positiv in die Zukunft – selbstbewusst, unabhängig und mit klaren Prioritäten.
Das Liebes-Aus hat sie angenommen und nutzt die neue Freiheit, um ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.