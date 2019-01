Oh je! Obwohl Jana Ina und Giovanni Zarrella DAS Traumpaar schlecht hin sind, wendet sich die Beauty nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Was ist denn bei Jana Ina und los? Eigentlich ist das Paar als absolutes Dream-Team bekannt. Doch jetzt das Traurige! Wie Jana Ina nun verrät, sah es in ihrer Ehe nicht mehr so rosig aus...

Giovanni & Jana Ina Zarrella: Erschütterndes Baby-Drama

Jana Ina und Giovanni durchlebten schwere Zeiten

Vor 15 Jahren gaben sich Jana Ina und Giovanni das Jawort. Seitdem sind die beiden dabei zu beobachten, wie sie bei öffentlichen Auftritten um die Wette strahlen und so frisch verliebt wirken, wie am ersten Tag. Doch zwischen den beiden lief es nicht immer so harmonisch, wie erwartet. So verrät Jana Ina gegenüber "Vip.de": "Jedes Paar hat schwierige Phasen. Wir hatten eine sehr schlimme Phase 2008/2009, aber das haben wir überwunden. Und ganz ehrlich, wenn wir Probleme haben, dann gehen wir damit nicht an die Öffentlichkeit." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Bevor es eskaliert, gehen wir uns aus dem Weg. Wir machen das wirklich immer so. Wir haben beschlossen, nicht miteinander zu streiten und keine Probleme zu haben und glaub' mir, das ist einfach besser." Ehrliche Worte, die intime Einblicke in ihr Eheleben geben. Doch damit nicht genug! Wie Jana Ina weiter berichtet, wäre Giovanni fast ausgesogen...

Giovanni wollte seine Koffer packen

Als Jana Ina und Giovanni 2008 ihr erstes Kind erwarten, ließ sich das Paar für "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" rund um die Uhr von Kameras begleiten. Eine Entscheidung, die sie im Nachhinein bereuten. Jana Ina erklärt: "Der Stress und der Trubel haben uns fertiggemacht. Immer gut gelaunt sein, nach außen das perfekte Paar abgeben, immer strahlen, auch wenn man im Hormonrausch der Schwangerschaft und nach der Geburt ganz andere Gefühle hat. Tag für Tag haben wir uns mehr voneinander entfernt." Dabei ging es sogar so weit, dass Giovanni fast ausgezogen wäre. Doch zum Glück haben die beiden diese stressige Zeit hinter sich gelassen. Von Trennung kann somit nicht mehr die Rede sein. Ihre Fans können also unbesorgt sein!