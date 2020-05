Jana Ina & Giovanni Zarrella: Nachwuchs! Jetzt machen sie es offiziell

Jana Ina und hatten es in letzter Zeit nicht einfach. Sie mussten sich von ihrem geliebten Dackel Tyson verabschieden. Doch jetzt gibt es wieder einen Grund zum Strahlen...

Jana Ina und Giovanni Zarrella sind Hundeeltern geworden

Jana Ina und Giovanni haben einen neuen Hund adoptiert. Das verkündet das Ehepaar stolz auf . "Hallo, ihr Lieben! Mein Name ist Cici - oder genauer gesagt Cipoletta Zarrella. Ich müsste so ungefähr ein halbes Jahr alt sein und wurde in Ungarn geboren. Dort kam ich in ein Tierheim. Wieso das geschehen ist? Hm - weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben mich vor wenigen Wochen die Schutzengel vom Tierheim Köln-Dellbrück gerettet", schreiben sie zu Bildern mit ihrem Schatz. "Irgendwann kamen die Zarrellas vorbei und ich dachte mir: Hey - die sind laut, herzlich und lustig - genau wie ich! Also habe ich mir die ausgesucht. Ich hab jetzt meine eigene Familie - das ist sooo cool! Endlich!"

Giovanni zeigt in einem kurzen Clip, wie er Cici aus dem Tierheim gerettet hat. "Unvergesslicher Moment. Hier habe ich unser neues Familienmitglied abgeholt. Janaina und die Kids wussten von nichts. Zu Hause sind dann alle vor Freude durchgedreht", freut er sich. Überraschung gelungen!

