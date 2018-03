Jana Ina & Giovanni Zarrella: Traurige Baby-News nach 13 Jahren Ehe!

Jana Ina (41) und Giovanni Zarrella (40) sind nun schon seit 13 Jahren verheiratet und noch immer glücklich wie am ersten Tag!

Doch auch das Traum-Paar hat mal traurige Nachrichten zu verkünden. So wie jetzt.

Und dabei geht es um ihren Nachwuchs!

Weitere Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO!

Das spricht für eine Schwangerschaft von Jana Ina Zarrella

Vor kurzem hat es erst erneute Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft von Jana Ina Zarrella gegeben.

Einige Anzeichen sprachen dafür: Auf verdächtig vielen Fotos auf ihrem Profil in dem sozialen Netzwerk hielt sich die 41-Jährige entweder ihre Hand oder einen anderen Gegenstand vor den Bauch.

Jana Ina Zarrella: "Nein, ich bin nicht schwanger"

Auch die Fans der Moderatorin fragten bereits nach: "Schwanger?", kommentierte ein Fan unter einem Bild von Jana Ina Zarrella. Der Grund: Darauf hatte sie einen vermeintlich eindeutigen Hinweis auf ihr erneutes Baby-Glück versteckt. Sie trug einen roten Pullover mit dem französichen Wort "Bébé", was auf deutsch "Baby" bedeutet. All ihre Freundinnen um sie herum trugen jedoch ein weißes Shirt, auf dem - ebenfalls auf französisch - "Je t`aime", also "Ich liebe dich", stand.

Jana Ina Zarrella: Krankheits-Drama

Der Schnappschuss sah verdächtig nach Baby-Party aus... Nachdem immer mehr ihrer Fans Jana Ina fragten, ob sie schwanger sei, räumte sie mit einem erneuten Foto der Party jedoch die Gerüchte beiseite: "Nein, ich bin nicht schwanger", schrieb die 41-Jährige auf Instagram.