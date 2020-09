Jana Ina & Giovanni Zarrella: Bittere News! Es bricht ihnen das Herz!

Eigentlich sollte der gestrige Tag für Jana Ina und Giovanni ganz besonders werden. So jährte sich ihr Hochzeitstag zum 15. Mal. Für das Paar ein ganz besonderes Jubiläum, welches sie eigentlich in Las Vegas feiern wollte. Nun dürfen sich die beiden noch nicht einmal in den Arm nehmen. Jana Ina berichtet via Instagram: "Wir wollten in Las Vegas wieder heiraten." Oh je! Doch Jana Ina nutzt ebenfalls die Gelegenheit, um sich mit liebevollen Worten an ihren Giovanni zu wenden: "Egal, ob hier in verschiedenen Räumen oder zusammen in einer Chapel: Ich liebe dich jeden Tag mehr. Du bist und bleibst die Liebe meines Lebens."