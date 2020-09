Jana Ina & Giovanni Zarrella: Bittere Trennung!

Jana Inas Mann Giovanni und die Kinder haben sich bisher aber noch nicht infiziert. "Das bedeutet, dass ich seit Sonntag in Quarantäne bin, abgetrennt von meiner Familie. Zum Glück sind alle negativ getestet worden. Niemand in meinem Umfeld ist in meinem Umfeld erkrankt. Ich lebe jetzt alleine in meinem Raum", berichtet die "Love Island"-Moderatorin weiter. Ihren Job auf der Liebesinsel übernimmt jetzt Kollegin Cathy Hummels. Wir wünschen Jana Ina gute Besserung und drücken die Daumen, dass sie schnell wieder vor der Kamera stehen kann!

Was ist das Liebesgeheimnis von Jana Ina und Ehemann Giovanni? Das erfahrt ihr im Video: