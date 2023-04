Jana Ina & Giovanni Zarrella: Herzzerreißende Enthüllung! Ihre Tränen soll niemand sehen

Die beiden scheinen vom Glück verwöhnt zu sein, sie strahlen, haben gute Laune, alles wirkt perfekt. Auch in der nächsten "Giovanni Zarrella Show" (ZDF) am 22. April in Berlin wird es sicher wieder so sein. Der 45-jährige Italo-Schwabe wird souverän die Sendung moderieren, seine schöne Frau Jana Ina im Publikum alle verzaubern – wie so oft. Doch der erste Eindruck täuscht. Das Traumpaar musste harte Schicksalsschläge überstehen. Aber niemand soll ihre Tränen sehen … die zwei weinen heimlich!