Jana Ina und Giovanni Zarrella: Jaa, ein Baby!

Zwei Kinder haben Jana Ina und schon Söhnchen Gabriel, der 2008 geboren wurde und ein jüngere Tochter. Die beiden halten die Kleinen aber aus der Öffentlichkeit raus. Doch können sich die Kids jetzt auf noch mehr Nachwuchs freuen?

Jana Ina Zarrella: "Wir sind bald zu fünft!"

Giovanni Zarrella lässt die Babybombe platzen

Wenn es Giovanni Zarrella geht, würde er sich definitiv noch ein Baby wünschen. "Vom wollen her auf jeden Fall, ja", verrät er gegenüber "Bunte". Giovanni und Jana Ina lieben eben Kinder. Trotzdem rudert der Musiker zurück. "Wir haben zwei Kinder, wir haben einen Opi-Hund um den wir uns gerade kümmern [...] Wir fühlen uns komplett und wir fühlen uns auch so, dass wir unseren Kindern gerecht werden können und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wir könnten der ganzen Sache nicht mehr gerecht sein, wenn wir vielleicht noch um ein weiteres Kind die Familie erweitern würden", so Giovanni Zarrella weiter.

Giovanni und Jana Ina Zarrella: Seit 13 Jahren happy verheiratet

Auch ohne drittes Kind sind Jana Ina und Giovanni super happy. Und das schon seit 13 Jahren! 2005 traten die beiden vor den Altar und führen seit dem eine skandalfreie und glückliche Ehe. Nur nach der Geburt ihres ersten Kindes steckten sie in einer schweren Krise. "Tag für Tag haben wir uns mehr voneinander entfernt. Irgendwann kam der Punkt, an dem unsere Ehe in Ge‐fahr war und Giovanni sagte: 'Ich denke, es ist besser, wenn ich ausziehe.' Ich weiß noch, wann das war: Wir saßen im Auto vor unserem Restaurant, das wir damals hatten, und schrien uns gegenseitig an. Seine Worten trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich sagte nur: 'Nein, auf keinen Fall ziehst du aus. Wir müssen das hinkriegen'", so Jana Ina in einem Interview mit "Bunte". Aber auch diese Krise haben sie erfolgreich gemeistert.