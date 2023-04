Jana Ina & Giovanni Zarrella: Trennung! Ihre heile Welt ist endgültig zerbrochen

Es ist traurig. Auf Instagram verkündete Giovannis Bruder Stefano das Aus. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht, es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt!", teilte der Food-Blogger seinen Fans auf Instagram mit. Dabei hatten wir alle Tränen der Rührung in den Augen, als er 2021 um die Hand seiner schönen "Germany‘s Next Topmodel"-Finalistin anhielt. Und nun ist alles vorbei!

Jetzt meldete sich auch die rothaarige Romina zu Wort. Hinter ihrem Instagram-Post verbirgt sich eine Tragödie. Wie sehr muss die ganze Familie Zarrella gelitten haben… "Schon in der Vergangenheit habe ich neben all den schönen Momenten, die ich erleben durfte, auch die nicht so tollen Ereignisse meines Lebens mit euch geteilt..." Weiter erklärt die 23-Jährige: "Meine Therapie, die ich Anfang des Jahres begonnen habe, hat einiges in mir aufkommen lassen." Jetzt wolle sie das Erlebte Stück für Stück aufarbeiten, um wieder nach vorne schauen zu können.

Das Trennungsdrama – ein Schock für die italienische Familie rund um den Moderator. "Ich werde nie aufhören zu versuchen, dich glücklich zu machen", schrieb Giovanni an seine geliebte Jana Ina laut "Woche heute". Von diesem Glück kann sein Bruder Stefano nur träumen…

