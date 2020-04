Jana Ina Zarella & Giovanni Zarrella: Aus und vorbei!

Wie traurig! Eigentlich wollten Jana Ina und Giovanni Zarella in diesem Jahr nochmal ihr Jawort auffrischen. Doch durch die aktuelle Situation kommt alles anders...

Jana Ina und Giovanni hatten feste Pläne

Vor einigen Wochen berichteten Giovanni Zarella und Jana Ina, dass sie zu ihrem 15. Hochzeitstag ihr Jawort nochmal in Las Vegas auffrischen wollen. Doch die Corona-Pandemie macht den beiden nun einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So verrät Jana Ina nun gegenüber "Volle Kanne - Service täglich": "Ja, wir hatten das tatsächlich vor, weil wir dieses Jahr unseren 15. Hochzeitstag feiern und dachten, dann machen wir was mit den Kindern. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, ob das überhaupt möglich ist - wir wollten eigentlich nach Las Vegas fliegen, aber gerade wird nichts mehr geplant, also vielleicht in unserem Garten." Oh je! Mit ihren Plänen ist es also aus und vorbei. Doch das ist nicht der einzige Tiefschlag, den die Familie verkraften muss...

Jana Ina ist traurig

Erst kürzlich verkündete Jana Ina, dass ihr Dackel Tyson für immer die Augen schloss. Für ganze siebzehn Jahre begleitete der Vierbeiner das Model durchs Leben: "(...) Kein Mensch kennt mich hier ohne Tyson, die haben immer nach mir und nach Tyson gefragt. Und ja, das ist ein schmerzhafter Prozess, den ich gerade durchmache. Für die Kinder war das auch ganz schlimm." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jana Ina, Giovanni und ihre Kinder diese schmerzhafte Zeit bald hinter sich lassen können!

